Cellino: "Allegri è l'unico allenatore che ho avuto che sapeva confrontarsi da uomo"

Massimo Cellino è stato uno degli storici presidenti del Cagliari. Intervistato da Videolina, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua avventura in Sardegna, come riporta TuttoCagliari.net: "Tanti giocatori erano legatissimi alla maglia: Daniele Conti, Agostini, Cossu, Dely Valdés… Tutti ragazzi che sarebbero rimasti a Cagliari col pianto nel cuore. In quegli anni c’era un Cagliari con tanto cuore: O’Neill, Dario Silva, gente che faceva gesti di umanità veri, come regalare un’auto al magazziniere. Dopo non l'ho più visto nel calcio".

Cellino ha raccontato anche dei tanti allenatori che ha avuto in carriera: "Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Massimiliano Allegri. Gli dicevo: 'Hai perso? Vai, lavati, affronta la stampa. Non ti nascondere'. Aveva il dono dell'equilibrio e dell'umanità".

Due battute anche su Gianfranco Zola: "Amava l’Inghilterra. Venne in Sardegna perché non gli rinnovarono il contratto al Chelsea, ma il suo cuore era ancora lì. Lo fece per affetto e riconoscenza, e noi fummo felici di accoglierlo".