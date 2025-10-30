Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Scenario totalmente cambiato in pochi mesi: Anguissa sempre più al centro del Napoli

Scenario totalmente cambiato in pochi mesi: Anguissa sempre più al centro del Napoli
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 16:48Serie A
Raimondo De Magistris

Frank Zambo Anguissa martedì sera ha realizzato il suo quarto gol in nove partite di campionato. Dopo il gol che ha deciso la sfida contro il Cagliari, quello che ha dato il là alla rimonta col Genoa e quello del definitivo 3-1 nel big match contro l'Inter, il centrocampista camerunese al Via del Mare contro il Lecce ha deciso la partita con la zuccata vincente che ha fissato Lecce-Napoli sullo 0-1. Un gol pesantissimo esattamente come gli altri, è diventato con Kevin De Bruyne il miglior marcatore della squadra capolista. Con la differenza che lui di rigori non ne ha calciati.
E' facile prevedere, incidenti e infortuni permettendo, che quella in corso diventerà per Anguissa la Serie A più prolifica della sua carriera. Lui che già nella scorsa stagione ha alzato un po' più in alto l'asticella chiudendo la prima annata di gestione Conte con sei gol realizzati, oggi è già a due sole reti da quel record. C'è però ancora il 75% del campionato da disputare, d'ora in avanti con un ruolo ancor più centrale a causa del brutto infortunio capitato a KDB. "Sono contento di Zambo e lui sa cosa penso di lui: se ha la spina attaccata sempre e per 90 minuti, è un calciatore come pochi altri. Poi è un centrocampista d'inserimento come me, mi piace lavorare con questi centrocampisti. I suoi gol sono importanti: i gol li dobbiamo trovare e più ne arrivano e meglio è", ha dichiarato al termine del match un Antonio Conte molto soddisfatto per ciò che Anguissa dà durante le partite.

Nelle tre stagioni prima dell'arrivo di Conte Anguissa aveva realizzato tre reti in campionato. Adesso è già a quota dieci, protagonista assoluto in avvio di una stagione a cui sembrava non dovesse nemmeno prendere parte. Già, perché la scorsa Primavera il centrocampista camerunese era intenzionato a provare una nuova esperienza. Aveva qualche offerta dall'Arabia Saudita, voleva andare via. Poi però il Napoli l'ha convinto a restare forte anche di una clausola contrattuale per estendere il contratto fino al 30 giugno 2027 prontamente esercitata.

Una manciata di mesi più tardi la cronaca racconta di una situazione totalmente cambiata: oggi il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto di Anguissa, vuole adeguare il compenso a un calciatore che è il fulcro assoluto della squadra di Conte. Un giocatore talmente dentro il progetto che, stando alle ultime indiscrezioni, sta addirittura valutando la possibilità di rinunciare alla Coppa d'Africa per non creare grattacapi al Napoli e a Conte a stagione in corso. Non male per chi sul finire della scorsa annata valutata seriamente l'addio...

Editoriale di Ivan Cardia
