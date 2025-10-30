Adani: "Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban"

Lele Adani, nel suo intervento alla Domenica Sportiva, ha parlato così delle due pretendenti principali allo Scudetto: "Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia. Ieri mancava Mkhitaryan e ci dimentichiamo di Frattesi... Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban, quelli che hanno irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio".

Questa la classifica aggiornata in attesa di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio di domani.

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Udinese 12

Torino 12

Lazio 11*

Sassuolo 10*

Cagliari 9*

Parma 7

Lecce 6

Verona 5

Pisa 4*

Fiorentina 4

Genoa 3

* una partita in meno