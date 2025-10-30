Adani: "Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban"
Lele Adani, nel suo intervento alla Domenica Sportiva, ha parlato così delle due pretendenti principali allo Scudetto: "Il Napoli ha un grande rendimento grazie al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è paragonabile a nessuna squadra in Italia. Ieri mancava Mkhitaryan e ci dimentichiamo di Frattesi... Sucic è un giocatore che rievoca i grandi croati come Prosinecki e Boban, quelli che hanno irriverenza e classe. Hanno un modo di far calcio che solo loro conoscono. Sucic non si emoziona e fa un gol come se stesso passeggiando in Duomo. Questa è una grande chiamata di Piero Ausilio".
Questa la classifica aggiornata in attesa di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio di domani.
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in meno
