Celta Vigo-Juventus 1-2, le pagelle: tutti sul carro Kolo Muani, Woltemade 'bello di notte'

Celta Vigo-Juventus 1-2, nonostante qualche difficoltà nel percorso i bianconeri vincono anche la seconda partita della Fase Campionato di Europa League. Ringraziando i loro centravanti Woltemade e Kolo Muani per aver ribaltato l'iniziale vantaggio firmato Alvarez.

CELTA VIGO

(di Marta Bonfiglio)

Radu 5 - Primo tempo da spettatore non pagante, dalle sue parti non arrivano tiri nello specchio della porta. Nel secondo tempo deve darsi da fare, si addormenta su Kolo Muani.

Rodriguez 6 - Buona lettura sulle palle bianconere in area di rigore.

Lago 6 - Tiene botta sul gigante bianconero concedenosi anche qualche fallo.

Alonso 4,5 - Errore imperdonabile sul gol di Woltemade. Si dimentica di Kolo Muani sulla rete del raddoppio.

Rueda 6,5 - Mette in grande difficoltà l'avversario mandandolo fuori tempo. Grande corsa sulla destra, difficile contenerlo. Bisogna fargli fallo.

Dall'85' Nunez s.v.

Febas 6,5 - Bravissimo nei fraseggi. Vuole la giocata più nobile per trovare i suoi compagni.

Dal 75' Burcia s.v.

Moriba 6 - Grande presenza a centrocampo. Ripulisce tante palle sporche e mette ordine nei momenti di affanno.

Carreira 6- Una prestazione convincente con solidità e affidabilità.

Alvarez 6 - Apre la partita con la rete poi si inventa delle sgasate in avanti. Confeziona qualche palla velenosissima.

Dall'85' Gonzalez s.v.

Jutglà 6,5 - Cerca il duello grazie alla sua fisicità, i giocatori della Juventus se lo perdono troppe volte. E' scaltro, sa quello che vuole e se lo prende.

Dal 75' Aspas s.v.

Swedberg 6 - Fa avanti e indietro per tutto il campo per aiutare i compagni. Sempre pulito negli interventi a portare via il pallone. Nel traffico riesce a uscire con grande abilità.

Dal 62' Driouech 5 - Ingresso molto leggero, sbaglia i passaggi più elementari.

Allenatore: Giraldez 6- Organizzazione è la parola chiave. Tutti attaccano, tutti difendono. La sconfitta arriva nel finale, ma questa squadra può mettere in difficoltà chiunque.

JUVENTUS

(di Dimitri Conti)

Vicario 6 - I primi guanti a sporcarsi nel match sono i suoi: il colpo di testa di Swedberg è facile da gestire. Nulla può sul colpo ravvicinato di Alvarez, regala un brivido nella ripresa.

Kalulu 5,5 - Festeggia al Balaidos la 100^ presenza con la Juventus, non lo fa però nel modo migliore: Jutgla lo semina sulla trequarti e avvia l'1-0 è solo la più evidente di più di una imprecisione.

Gatti 6 - Deve sfruttare al massimo ogni occasione che gli capita, a Vigo sarebbe una di queste. Sembra il meno traballante di una linea difensiva comunque non esattamente sempre imperforabile.

Dal 70' Bremer 6 - Protagonista di uno strano doppio cambio di centrali, il brasiliano prende il suo posto di comfort al centro della difesa a tre e non si registrano sofferenze.

Kelly 5,5 - Il gol di Alvarez nel primo tempo nasce dal suo lato: l'inglese non pare detenere tutte le responsabilità, anche se la sua assenza si è vista. Spalletti lo toglie prima del tempo.

Dal 70' Lucumi 6 - Non comincia benissimo, ritrovandosi ammonito già dopo poco più di un minuto. Nonostante ciò, non si lascia influenzare nei minuti che deve giocare nel finale.

McKennie 5 - Fascia al braccio, il generatore di ruoli stavolta prevede per lui di agire sulla destra a tutta fascia. Non sembra essere in un momento di grande forma, a Vigo arriva un'altra riprova.

Sarr 6,5 - Inesauribile, con i problemi in mediana il suo acquisto potrebbe essere stato davvero salvifico. Si sposta da tutte le parti come una trottola, non perdendo però lucidità in possesso.

Koopmeiners 6 - Ritrova una maglia da titolare a centrocampo, in una doppia mediana in cui toccherebbe a lui dare brio e idee. Ci riesce fino a un certo punto, anche se l'1-1 nasce da un suo lancio.

Dall'82' Douglas Luiz sv.

Cambiaso 6,5 - Per novantadue minuti avrebbe giocato una prestazione lontana dalla sufficienza (a voi giudicare quanto), ma il cross al bacio che mette per Kolo Muani alza eccome la valutazione.

Conceicao 5,5 - Passato un primo tempo in naftalina, si accende a inizio ripresa con due tiri parati da Radu in un minuto. È solo il prologo al cambio, da lui peraltro preso malissimo: furia plateale.

Dal 64' Nico Gonzalez 6 - Qualche minuto per prendere dimestichezza con il match, poi nel finale va a pochi centimetri da un gol da antologia. Non lo hanno rinnovato per caso.

Alajbegovic 5 - Probabilmente, la più grande delusione per Spalletti nella serata del Balaidos. Lanciato titolare sulla sinistra, la sua ambidestria potrebbe renderlo imprevedibile, ma se lo dimentica.

Dal 64' Kolo Muani 7 - Il premio di MVP della serata non può che andare a lui. Ancora in gol di testa, come a Cagliari, in un'azione quasi fotocopia: stasera tutti sul carro, guida Spalletti.

Woltemade 6,5 - Tra i mille paragoni, aggiungiamo Boniek. Qualche somiglianza visiva c'è, se poi comincia a segnare in ogni gara europea può essere 'bello di notte'. Nel primo tempo però fallisce un gol.

Allenatore: Spalletti 7 - Aveva annunciato nell'avvicinamento che la Juventus doveva cambiare qualcosa e tiene fede alla promessa, presentando una difesa a tre e Woltemade centravanti. Primo tempo senza spessore, il vantaggio del Celta è meritato. Nella ripresa entra però un'altra Juve, che ritorna sul pari prima dell'ora di gioco, con il secondo gol in Europa di Woltemade. Quindi ripropone la doppia punta di peso, mettendo accanto al tedesco Kolo Muani. E raccoglie i frutti.