Celta Vigo, torna l'attenzione della Serie A su Swedberg: ora ci pensa l'Atalanta

© foto di Federico De Luca
Simone Lorini
Oggi alle 12:27Serie A
Simone Lorini

Il 2025 di Williot Swedberg si è chiuso nel migliore dei modi. Grazie alla doppietta realizzata al Bernabéu e al gol contro l'Athletic Bilbao al Balaídos, il giovane talento svedese è stato eletto miglior giocatore Under-23 della Liga per il mese di dicembre, superando nelle votazioni nomi del calibro di Bellingham, Pubill, Virgili e Héctor Fort.

Questa crescita esponenziale, arrivata proprio a ridosso del mercato invernale, ha riacceso i riflettori sul classe 2004, che in estate era stato cercando in particolare dal Parma. In casa Celta Vigo sono consapevoli di avere tra le mani un pezzo pregiato e le pretendenti per il "Kraken" — soprannome dato al giocatore per la sua capacità di emergere nei momenti decisivi — non mancano.

Dalla Svezia giungono conferme su un forte interesse proveniente dall'Italia. Secondo il portale FotbollDirekt, sarebbero due i club di Serie A sulle sue tracce, con l'Atalanta in prima fila. Sebbene non sia ancora stata presentata un'offerta ufficiale, il club galiziano ha già fissato il prezzo: per lasciar partire l'esterno servono circa 12 milioni di euro. Swedberg fu una scommessa di Luís Campos, che lo portò a Vigo nell'estate del 2022 dal Hammarby per 4,5 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto alle potenzialità di incasso per i galiziani.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
