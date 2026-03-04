Palladino, c'è la coppa. L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Roma per la semifinale"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, ovviamente con un focus sulle vicende della formazione cittadina. Il titolo scelto è il seguente, presente nello specifico in taglio alto: "Atalanta a Roma per la semifinale". Questa sera alle 21 Dea sul campo della Lazio nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia: ritorno ad aprile.
Palladino alla vigilia: "Ci teniamo in modo particolare, l'Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. E' un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l'anno prossimo. Ci teniamo e l'abbiamo caricata nel modo giusto".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
