Palladino, c'è la coppa. L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Roma per la semifinale"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, ovviamente con un focus sulle vicende della formazione cittadina. Il titolo scelto è il seguente, presente nello specifico in taglio alto: "Atalanta a Roma per la semifinale". Questa sera alle 21 Dea sul campo della Lazio nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia: ritorno ad aprile.

Palladino alla vigilia: "Ci teniamo in modo particolare, l'Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. E' un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l'anno prossimo. Ci teniamo e l'abbiamo caricata nel modo giusto".