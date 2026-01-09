Cercato questa estate, il Napoli può tornare su Sterling. E Manna valuta anche Ferguson

Se il campo dice che tra solti due giorni ci sarà la sfida scudetto contro l'Inter, il Napoli continua a non distogliere lo sguardo dal mercato e da quelli che potrebbero essere i prossimi colpi da mettere a disposizione di Antonio Conte per tentare l'assalto al secondo scudetto consecutivo. Come ribadito dal direttore sportivo Manna, però, la regola è sempre una e molto importante: nessuno entra se prima non esce qualcun altro.

Ecco perché, sottolinea il Corriere dello Sport, il club campano sta perfezionando alcune cessioni. La prima dovrebbe essere quella di Ambrosino, che andrà al Venezia in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni che diventerà obbligo in caso di promozione dei lagunari in Serie A. Poi sarà la volta di Marianucci, conteso da Cremonese e Torino. Infine, gli sforzi si concentreranno su Lucca, che potrebbe approdare al Benfica di Mourinho in questa sessione invernale, anche se al momento è restio ad accertare le condizioni del Napoli.

A quel punto si parlerà di ingressi, che dovrebbero concentrarsi su giocatori che rimpolperanno il reparto offensivo. Dovbyk è il primo nome offerto dai suoi agenti, ma dopo l’infortunio muscolare di Lecce la trattativa si è sgonfiata. Manna valuta anche Ferguson, in prestito alla Roma dal Brighton, e sullo sfondo torna un obiettivo estivo: Sterling, un jolly offensivo, fuori rosa al Chelsea dall’inizio della stagione e fermo dalla scorsa Premier con l’Arsenal. A 31 anni è seriamente intenzionato a lasciare Londra e a risolvere un contratto principesco divenuto una prigione.