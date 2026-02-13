Esubero al Chelsea, scartato dal Napoli. A 32 anni Sterling si rilancia al Feyenoord

Servirebbe un miracolo al Feyenoord per colmare il crepaccio (17 punti) che lo separa dal PSV capolista in Eredivisie. Intanto però gli olandesi hanno stupito tutti con un colpo ad effetto, a sorpresa, sul mercato degli svincolati: Raheem Sterling si è unito ufficialmente al club di Rotterdam, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2025-26.

Il 32enne, rimasto senza squadra dopo la risoluzione consensuale con il Chelsea il mese scorso, ha valutato le opzioni che aveva sul tavolo, senza dimenticare i sondaggi ripetuti tra la scorsa estate e gli ultimi periodi del Napoli. Club partenopeo che se n'è tirato fuori, come ampiamente spiegato dal diesse Manna, così Sterling ha deciso di abbracciare un'esperienza del tutto nuova e lontana dalla cara patria Inghilterra. In Olanda, in Eredivisie, per giocare con il Feyenoord che se per la lotta al titolo sembra già fuori invece ha alte probabilità di qualificarsi per la prossima Champions League.

Una motivazione in più per l'esterno d'attacco inglese è stata l'allenatore, Robin van Persie, oltre che il progetto. Come da lui stesso spiegato dopo l'ufficialità resa nota pubblicamente dal Feyenoord: "Essendo svincolato ho avuto, per la prima volta dopo tanto tempo, l'opportunità di controllare il passo successivo della mia carriera. Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori per capire meglio il ruolo che immaginavano per me e assicurarmi di poter dare un valore reale in questo nuovo capitolo", la prima spiegazione data.

"Dopo aver parlato approfonditamente con Robin, sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all'estero è una sfida completamente nuova per me e sono pronto a coglierla". Sterling aveva ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea, ma ha negoziato la sua uscita vista l'etichetta da esubero che i Blues gli hanno appiccicato mesi fa. Un trasferimento al Feyenoord potrebbe rilanciare questa parte di carriera dopo un periodo particolarmente magro e calante in termini di risultati e prestazioni. Avendo rivestito perlopiù un ruolo marginale negli ultimi anni, nella memoria di chi invece ricorda bene le 4 Premier League, la FA Cup e 4 Carabao Cup nella sua permanenza tra Liverpool, Manchester City e Arsenal.