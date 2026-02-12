Feyenoord, ecco Sterling: "Volevo parlare con i club e gli allenatori. Qui posso essere felice"

Raheem Sterling, ergo mister 182 gol nei campionati nazionali e 86 gol nelle competizioni europee. L'esterno d'attacco di 31 anni arriva da una risoluzione del contratto con il Chelsea ormai datata un mese fa e al netto delle voci che lo davano vicino al Napoli, alla fine la dirigenza partenopea ha preferito virare su altri profili e oggi l'ex Manchester City ha firmato ufficialmente con il Feyenoord per giocare per la prima volta in carriera in Eredivisie. Un contratto firmato per i prossimi tre mesi, fino al termine della stagione corrente (2025/26).

"Essendo svincolato, ho avuto per la prima volta dopo tanto tempo l'opportunità di controllare il passo successivo della mia carriera", ha raccontato ai microfoni ufficiali del club olandese. "Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori, per capire meglio il ruolo che immaginavano per me e assicurarmi di poter dare un valore reale in questo nuovo capitolo".

Cosa l'ha spinto a scegliere il Feyenoord, secondo in classifica di Eredivisie: "Dopo aver parlato approfonditamente con il CEO Dennis te Kloese e con Robin (van Persie, ndr), sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all'estero è una sfida del tutto nuova per me, e sono pronto a coglierla. Onestamente, non vedo l'ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis: grazie per la vostra pazienza e professionalità mentre gestivo questo processo".