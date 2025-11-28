Eintracht migliore squadra per player trading, Atalanta quarta: la top 20 delle migliori d'Europa

L'Eintracht di Francoforte è la miglior squadra per player trading d'Europa dal 2021 in poi. A sottolinearlo è uno studio del CIES - l'osservatorio calcistico specializzato in numeri e statistiche - che spiega come il club tedesco sia al primo posto in questa speciale classifica, davanti al Brighton e allo Stoccarda. Un +286 per i tedeschi che si appoggiano in particolare alle cessioni degli attaccanti come Kolo Muani oppure Ekitike, per non parlare di Omar Marmoush. Giocatori acquistati per un pugno di euro e poi rivenduti a cifre straordinarie.

Bene, appunto, anche il Brighton che da par suo si attesa a un +221, ma spende quasi 100 milioni (171 a 78) rispetto all'Eintracht, seppur dal punto di vista assoluto siano primi in classifica con 392 milioni incassati. Lo Stoccarda ha speso pochissimo (48 milioni) ma ha venduto per 216 milioni. La prima italiana è l'Atalanta con un +150, al quarto posto. Poi Udinese, Bologna e Napoli.

La classifica

1 Eintracht Francorte - 78 spesi - 364 incassati - +286 milioni

2 Brighton & Hove Albion - 171 spesi - 392 incassati - +221 milioni

3 Stoccarda - 48 spesi - 226 incassati - +178 milioni

4 Atalanta - 182 spesi - 332 incassati - +150 milioni

5 Benfica - 213 spesi - 360 incassati - +147 milioni

6 Lens - 122 spesi - 256 incassati - +134 milioni

7 Udinese - 52 spesi - 180 incassati - +128 milioni

8 Union SG - 21 spesi - 134 incassati - +113 milioni

9 Lecce - 17 spesi - 130 incassati - +113 milioni

10 Lille - 37 spesi - 149 incassati - +112 milioni

11 Newcastle - 112 spesi - 223 incassati - +111 milioni

12 Bologna - 61 spesi - 171 incassati - +110 milioni

13 Bournemouth - 107 spesi - 217 incassati - +110 milioni

14 Feyenoord - 53 spesi - 163 incassati - +110 milioni

15 Napoli - 90 spesi - 186 incassati - +96 milioni

16 Basilea - 40 spesi - 132 incassati - +92 milioni

17 Hoffenheim - 19 spesi - 109 incassati - +90 milioni

18 Manchester City - 82 spesi - 171 incassati - +89 milioni

19 Celtic - 56 spesi - 141 incassati - +85 milioni

20 Lipsia - 217 spesi - 300 incassati - +83 milioni