Che incrocio di Moro, ma al Dall'Ara Bologna e Lazio vanno a riposo sullo 0-0 dopo 45 minuti

Bologna e Lazio vanno al riposo sullo 0-0 al termine di un primo tempo bloccato e con poche vere occasioni da gol. La squadra di Sarri (oggi squalificato e sostituito in panchina da Ianni) parte meglio, gestisce il possesso e prova a sfruttare le corsie laterali, ma senza trovare precisione negli ultimi metri. Il Bologna, inizialmente più attendista, cresce con il passare dei minuti e alza il baricentro, rendendosi pericoloso soprattutto con conclusioni dalla distanza e qualche inserimento centrale.

L’occasione più nitida della prima frazione è per i padroni di casa: al 30' Moro colpisce un clamoroso incrocio dei pali da fuori area, facendo tremare la difesa biancoceleste. La Lazio risponde con alcune iniziative interessanti a livello individuale, in particolare con Isaksen e Marusic. Proprio il montenegrino sfiora il gol con un tiro-cross insidioso che termina di poco fuori al 34'.

A complicare il piano della Lazio è anche l’infortunio di Mario Gila, costretto a lasciare il campo al 26’ per un problema al flessore. Al suo posto entra Provstgaard, subito chiamato agli straordinari in una partita fisica e combattuta. Nel finale qualche brivido per la Lazio in fase difensiva, con Tavares e Motta non impeccabili, ma il risultato non cambia. Si va così all’intervallo senza reti, con la speranza che la gara possa accendersi nella ripresa.

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