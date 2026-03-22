La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas

C'era il sospetto, ma adesso è una certezza. La Champions League per il Como di Cesc Fabregas non è più un'utopia. Il 5-0 inflitto al Pisa con una facilità disarmante, vale più di tre punti. Quella del Sinigaglia poteva essere la classica gara trappola, ma i lariani hanno condotto la nave in porto senza problemi, mostrando una maturità che ormai è diventata una consuetudine. Del resto, il Como ha collezionato cinque vittorie consecutive in Serie A solo per la seconda volta nella propria storia, dopo la serie di sei registrata tra aprile e maggio 2025. Un dato che dimostra come la squadra di Fabregas si entrata al top della forma probabilmente nel miglior momento possibile della stagione. I lariani sfruttano il passo falso della Juve contro il Sassuolo e adesso aspettano la Roma in campo con il Lecce.

Forza 5

Nel frattempo, il Como dimostra con i fatti la propria forza: ha segnato almeno cinque gol in un singolo match di campionato solamente sei volte nella propria storia, e ben tre di queste sono arrivate nella stagione in corso sotto la guida di Cesc Fabregas (il 50%, dati Opta), 5-1 il 24 novembre e 6-0 il 24 gennaio contro il Torino, 5-0 nel match odierno contro il Pisa.

Segnano tutti

Diao è il 16° marcatore differente del Como nella Serie A 2025/26: mai nella loro storia i lariani avevano mandato a bersaglio così tanti giocatori diversi in un singolo massimo campionato (superato il record di 15 stabilito nella scorsa edizione del torneo). Douvikas ha segnato 11 gol in questa Serie A, diventando uno dei due soli giocatori ad aver segnato più di 10 gol in stagione, assieme a Lautaro Martinez (a quota 14). Ma non solo, il Como è l'unica squadra di questo campionato a vantare più di un giocatore in doppia cifra di reti segnate: 10 gol per Nico Paz e 11, appunto, per Douvikas. E poi, Perrone è arrivato ad un totale personale di tre gol e quattro assist in questa Serie A; così facendo, il Como può vantare ben quattro giocatori con almeno tre reti e almeno quattro passaggi vincenti nel campionato in corso (Nico Paz, Baturina e Da Cunha gli altri), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo.

Meglio solo l'Inter

Un'orchestra guidata da Fabregas che per il momento non accenna a stonare. Con la miglior difesa della Serie A, e con una propensione al gol invidiabile. Solo l'Inter (65, con una gara in meno) ha segnato più gol del Como (53) fino ad ora in questa Serie A. Numeri da Champions League, per l'appunto.