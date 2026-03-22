L'Italia lo aspetta, Tonali intanto è fuori contro il Sunderland, Howe: "Un duro colpo per noi"

Come annunciato, non c'è Sandro Tonali fra i giocatori del Newcastle che affronteranno il Sunderland. Il centrocampista si è fermato nell'ultima sfida giocata in Champions League contro il Barcellona e l'Italia spera di poterlo recuperare in tempo per i playoff contro l'Irlanda del Nord (infatti è stato convocato dal ct Gattuso).

L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, parlando a Sky Sports ha commentato così la sua assenza: "È un duro colpo per noi, anche perché ci ritroviamo a corto di centrocampisti centrali. Ci mancano giocatori davvero validi in diverse posizioni del campo per la partita di oggi, ecco perché ho dovuto mischiare un po' le carte. Mi piace comunque la formazione che abbiamo scelto. Oggi avremo bisogno di molte qualità. Dobbiamo fare molte cose per bene".

Poi sulla sfida odierna che arriva dopo un pesantissimo 7-2 incassato in terra catalana, in Champions: "La partita infrasettimanale è stata una giornata di emozioni contrastanti. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, poi abbiamo avuto 45 minuti pessimi e forse abbiamo reagito in modo eccessivo a quei 45 minuti. Appena finita quella partita, ci siamo concentrati su questa. Quest'anno abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà, con molti alti e bassi. Sappiamo quanto sia importante la partita di oggi e quanto sia importante il nostro atteggiamento".