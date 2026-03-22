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Taylor-show, la Lazio espugna Bologna e supera i rossoblù: 0-2 e 3° successo di fila

Taylor-show, la Lazio espugna Bologna e supera i rossoblù: 0-2 e 3° successo di filaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:57Serie A
Gaetano Mocciaro

Colpo della Lazio al "Dall'Ara". Terza vittoria consecutiva per i biancocelesti, dopo il successo contro il Milan e la squadra di Maurizio Sarri scavalca proprio i rossoblù, che pagano l'impegno europeo di giovedì scorso e un rigore fallito a inizio ripresa.

Primo tempo a reti bianche
L’occasione più nitida della prima frazione è per i padroni di casa: al 30' Moro colpisce un clamoroso incrocio dei pali da fuori area, facendo tremare la difesa biancoceleste. La Lazio risponde con alcune iniziative interessanti a livello individuale, in particolare con Isaksen e Marusic. Proprio il montenegrino sfiora il gol con un tiro-cross insidioso che termina di poco fuori al 34'. A complicare il piano della Lazio è anche l’infortunio di Mario Gila, costretto a lasciare il campo al 26’ per un problema al flessore. Al suo posto entra Provstgaard, subito chiamato agli straordinari in una partita fisica e combattuta.

Orsolini fallisce un rigore
Il Bologna ha la possibilità di passare in vantaggio al 51' quando Dele-Bashiru fa un retropassaggio sciagurato che si rivela un assist per Castro. Motta in uscita bassa travolge l'argentino e il rigore è inevitabile. Dal dischetto però il poriere si rifà, parando la conclusione di Orsolini.

Super Taylor
Cambia a quel punto l'inerzia della partita e sale in cattedra Kenneth Taylor. L'ex Ajax, arrivato a gennaio, segna due reti in 10 minuti: prima sfruttando una deviazione di Moro su tiro di Dia, trovandosi a tu per tu con Ravaglia e superandolo col piatto destro. Poi al termine di una bella azione corale che lo vede scartare il portiere in uscita e depositare il pallone in rete.

I prossimi impegni
Era dall'11 gennaio che la Lazio non vinceva in trasferta. Il settimo posto dista sette punti, ancora tanti. Ma la possibilità di qualificarsi alla Conference League è ancora viva. Al ritorno dalla pausa nazionali, la squadra di Sarri sfiderà il Parma all'Olimpico. Il Bologna se la vedrà allo "Zini" contro una Cremonese che con l'arrivo di Marco Giampaolo è tornata prepotentemente in corsa per la lotta salvezza.

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