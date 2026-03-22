Lazio, Patric: "Stiamo raccogliendo quanto seminato in questi mesi di lavoro"
TUTTO mercato WEB
Dopo Bologna-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così il difensore biancoceleste Patric Gabarron (schierato oggi mediano): "Sappiamo quanto è difficile vincere su questo campo, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Un'altra, come nelle ultime. Chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato: questa è la mentalità. L'abbraccio a Ianni? È un grandissimo allenatore, era un abbraccio di squadra. Stiamo raccogliendo il risultato di quello che stiamo facendo negli ultimi mesi, dobbiamo proseguire su questa strada. Fino all'ultimo minuto vogliamo continuare su questa via, è una risalita che ci aiuta anche in vista della Coppa. Ci sono tanti punti ancora per finire il più in alto possibile in Serie A".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Serie B
Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone
Serie C
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Pronostici
Calcio femminile