Lazio, Patric: "Stiamo raccogliendo quanto seminato in questi mesi di lavoro"

Dopo Bologna-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così il difensore biancoceleste Patric Gabarron (schierato oggi mediano): "Sappiamo quanto è difficile vincere su questo campo, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Un'altra, come nelle ultime. Chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato: questa è la mentalità. L'abbraccio a Ianni? È un grandissimo allenatore, era un abbraccio di squadra. Stiamo raccogliendo il risultato di quello che stiamo facendo negli ultimi mesi, dobbiamo proseguire su questa strada. Fino all'ultimo minuto vogliamo continuare su questa via, è una risalita che ci aiuta anche in vista della Coppa. Ci sono tanti punti ancora per finire il più in alto possibile in Serie A".