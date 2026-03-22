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Bologna-Lazio, a breve la conferenza stampa di Marco Ianni
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Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Lazio contro il Bologna nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Taylor), è intervenuto Marco Ianni. Il vice tecnico biancoceleste ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
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