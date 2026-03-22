Live TMW Verona, Sammarco: "Ripartire dalla prestazione. Peccato per le occasioni mancate"

16:55 – Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:10 - Comincia la conferenza stampa

Cosa ne pensa della gara?

"Peccato per non averla pareggiata. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa il Verona ha aumentato il ritmo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione".

Rimpianto per il goal preso o per il mancato pareggio?

"Un po' tutte e due. Sicuramente potevamo essere più attenti anche perché abbiamo sofferto molto nel primo tempo. Rammaricato per il secondo tempo viste le occasioni"

Dove bisogna ripartire vista la classifica?

"Il nostro obiettivo è quello di dare tutto come oggi. Vero che la situazione è delicata, ma il Verona deve dare tutto e lottare su ogni pallone".

Cosa gli ha chiesto a Belghali?

"Abbiamo provato a portare fuori l'Atalanta dalla sua conforte zone scambiando i ruoli, ma secondo me ha giocato molto bene".

Cosa ne pensa di Suslov?

"E' un giocatore molto fisico e che sta crescendo molto. Per il Verona è fondamentale, ma servirà recuperarlo gradualmente".

Frese cambio per scelta tecnica?

"Si".

17:17 - Termina la conferenza stampa di mister Sammarco