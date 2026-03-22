L'Atalanta torna a vincere con Zappacosta, 1-0 al Verona (al 18° ko). De Roon nella storia
Sono tre punti importanti in chiave europea quelli conquistati dall'Atalanta contro l'Hellas Verona. L'1-0 finale di Bergamo porta la firma di Davide Zappacosta, bravo a trovare lo spazio al 37' per insaccare il sinistro al limite dell'area alla destra di Montipò.
I nerazzurri tornano dunque a vincere dopo 6 partite e si portano momentaneamente a -1 dalla Roma (in campo dalle 18 contro il Lecce, 18esima sconfitta in campionato invece per l'Hellas Verona, sempre più ultima assieme al Pisa.
Un successo meritato per l'Atalanta, soprattutto per quanto fatto vedere nella prima frazione di gioco con le numerose occasioni da gol. Nella ripresa il Pisa mostra più volontà, sfiorando il pareggio con Bowie e Orban, ma il risultato non cambia.
Menzione d'onore per Marten De Roon, il capitano dell'Atalanta che dopo oggi è diventato il giocatore con più presenze nella storia della Dea.
Rivivi qui la cronaca testuale di Atalanta-Hellas Verona 1-0 a cura di TMW