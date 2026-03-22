Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone

Sono terminate le gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 32ª giornata. Il Bari crolla in casa con la Carrarese, 3-0 il punteggio finale per gli apuani che mettono una seria ipoteca sulla salvezza. L'Empoli ritrova la vittoria contro il Pescara, interrompendo il periodo positivo della squadra di Gorgone. Infinte il Frosinone vince 3-1 con il SudTirol e aggancia il Monza al secondo posto.

SERIE B - 32ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Cesena-Catanzaro 3-1

34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti

Juve Stabia-Spezia 3-1

32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro

Padova-Palermo 0-1

90+2' Bani

Monza-Venezia 1-1

26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)

Modena-Mantova 2-1

14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).

Domenica 22 marzo

Bari-Carrarese 0-3

47' Rouhi, 72' Abiuso, 81' Bouah

Empoli-Pescara 4-2

9' e 65' Shpendi (E), 32' Lovato (E), 41' e 47' Di Nardo (P), 80' Fila (E)

Sudtirol-Frosinone 1-3

7' Raimondo (F), 60' Pecorino (S), 68' Calò (F), 85' Ghedjemis (F)

Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino

Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 68 (32 partite giocate)

Monza 65 (32)

Frosinone 65 (32)

Palermo 61 (32)

Catanzaro 52 (31)

Modena 50 (31)

Juve Stabia 45 (32)

Cesena 43 (32)

Carrarese 39 (32)

Avellino 39 (31)

Sudtirol 38 (32)

Empoli 36 (32)

Mantova 34 (32)

Padova 34 (32)

Sampdoria 31 (31)

Bari 31 (32)

Virtus Entella 31 (31)

Spezia 30 (32)

Reggiana 30 (31)

Pescara 29 (32)