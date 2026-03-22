Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare

La vittoria di ieri sera contro il Torino a San Siro è di quelle più che importanti, per consolidare la zona Champions e mantenere un po' di pressione all'Inter capolista. Ma il Milan non pensa solo a questa stagione, bensì lo sguardo è già rivolto alla prossima. Nei giorni scorsi, riporta infatti Sky Sport, c'è stato un incontro a Casa Milan tra Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani nel quale si è iniziato a gettare le basi per il futuro.

I temi del vertice di calciomercato

Si è parlato di budget, prospettive future, di richieste dell'allenatore e anche di giocatori giovane ed esperti. L'idea è quella di costruire una rosa che rispecchi ogni tipo di caratteristica, con un mix tra giovani di prospettiva (come prevede la filosofia recente del club) e calciatori più esperti che sostengano senza problemi il peso di una maglia come quella rossonera. Al momento la volontà e le premesse combaciano tra le richieste e le idee della società, per quello che di fatto un piccolo grande passo in avanti verso il futuro.