AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"

Dopo il successo contro la Virtus Verona, il tecnico dell'AlbinoLeffe Giovanni Lopez ha commentato: "È una vittoria voluta, cercata e meritata. L’abbiamo preparata bene durante la settimana dopo l’ultima sconfitta in casa. Mi sono arrabbiato sul primo gol subito, ma non si può avere tutto. Fino al 2-1 abbiamo fatto una grande partita, poi c’è stato il ritorno della Virtus Verona, che è una squadra che gioca bene. Ma mi prendo i meriti dei miei ragazzi, che hanno lottato nonostante le tante assenze.

Probabilmente siamo salvi al 90%, anche di più. Adesso ci godiamo il momento e da lunedì penseremo alla prossima partita. Abbiamo tanti infortuni, anche oggi abbiamo perso Baroni e Parlati. Non siamo strutturalmente al meglio, ma stiamo facendo il massimo. Sul gol subito? Mi sono arrabbiato perché volevo chiuderla prima. Sul 2-0 dovevamo gestire meglio e non prendere quel tipo di gol. Su certe situazioni lavoriamo tanto e non possiamo concederle.

Nelle ultime partite abbiamo subito pochi gol, molti su episodi. Nonostante le assenze in difesa, stiamo trovando equilibrio. E davanti stiamo segnando tanto, anche senza un vero bomber".