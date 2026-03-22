Risultati Serie C: poker Lecco in casa dell Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Sono terminate da poco le gare di Serie C iniziate alle 12.30 e valide per la 33ª giornata. Nel Girone A il Lecco ha travolto la Pro Patria per 4-1. Nel Girone C finisce 0-0 il match fra Cavese e Foggia, con i satanelli che interrompono la striscia di 10 sconfitte di fila.
33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202
GIRONE A
Trento-Triestina 2-2
41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)
Sabato 21 marzo
Union Brescia-Ospitaletto 0-0
Giana Erminio-Pergolettese 2-0
11' Vitale, 90+4' Galeandro
Pro Vercelli-Lumezzane 1-1
66' Carosso (P), 95' Deratti (L)
Renate-Vicenza 1-3
14' Karlsson (R), 50', 68' Zonta (V), 90' Stückler (V)
Domenica 22 marzo
Pro Patria-Lecco 1-4
17' Sipos (L), 30' Duca (L), 41' Urso (L), 69' Mallamo (L), 90+1' Mastroianni (P)
Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella
Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, rescia 59*, Lecco 57*, Trento 55*, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Giana Erminio 45* Lumezzane 45*, AlbinoLeffe 43*, Inter U23 42, Pro Vercelli 42*, Novara 41, Ospitaletto 38*, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33*, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 5*
N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Bra-Arezzo 0-4
40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio
Perugia-Torres 1-1
37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60' Panico (T), 88' Zini (S)
Sabato 21 marzo
Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0
Juventus Next Gen-Gubbio 2-2
26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)
Pianese-Pontedera 2-2
53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)
Campobasso-Forlì 2-0
92' Lancini, 97' Sarr
Carpi-Pineto 1-2
26' aut. Tonti (C), 36' Pellegrino (P), 64'Borsoi (P)
Ravenna-Livorno 2-0
49' Fischnaller, 56' Bani
Riposa – Ascoli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70*, Ascoli 65*, Ravenna 61, Campobasso 48*, Pineto 48*, Juventus Next Gen 44*, Pianese 44*, Ternana 43*, Vis Pesaro 43*, Gubbio 43*, Livorno 37, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34, Perugia 32*, Torres 31**, Sambenedettese 29**, Bra 26*, Pontedera 19*
N.B. - * una gara in più
** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 21 marzo
Atalanta U23-Casertana 0-2
44' aut.Navarro, 90+4' Kallon
Domenica 22 marzo
Cavese-Foggia 0-0
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano
Ore 14.30 – Cosenza-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Picerno
Ore 14.30 – Sorrento-Crotone
Ore 14.30 – Trapani-Potenza
Lunedì 23 marzo
Ore 20.30 – Catania-Casarano
Ore 20.30 – Monopoli-Benevento
Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 56*, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22
N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva