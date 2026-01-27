Live TMW Chelsea, Caicedo: "L'atmosfera al Maradona è incredibile"

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, di fianco all'allenatore dei Blues Liam Rosenior, interverrà il centrocampista Moises Caicedo a partire dalle 19.30 nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Come mi sento fisicamente?

"Bene. In quanto professionisti, dobbiamo adattarci il più velocemente possibile alle varie situazioni".

Vincendo domani lanceremmo un messaggio alle avversarie?

"Sarà una partita difficile: giocare qui con i loro tifosi renderà il tutto incredibile. Siamo felici di giocare partite del genere: sappiamo che sarà tosta perché loro sono forti, ma abbiamo preparato la gara a dovere".



Trattamento degli arbitri ingiusto nei miei riguardi?

"Nessun giocatore vuole essere ammonito o espulso. Bisogna imparare dagli errori: io sono un calciatore aggressivo perché voglio riconquistare palla, ma mai cattivo. Non cambierò certamente il mio modo di giocare: è il mio stile e così cercherò di aiutare la squadra".

19.50 - Termina la conferenza stampa