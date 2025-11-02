Moises Caicedo, quando la salute mentale vale più di 133 milioni di euro

Quanto vale la salute mentale per un calciatore. Sarebbe un argomento da affrontare con Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea pagato 133 milioni di euro due anni fa, dopo un'asta con il Liverpool che forse era impensabile all'inizio dell'estate. Il Brighton non voleva cederlo, ma poi sono arrivate offerte irrinunciabili.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Lo stesso Caicedo ha sentito la pressione di essere in un grande club e, soprattutto, le aspettative che erano su di lui. "L'inizio è stato duro per me, perché quando giochi in un grande club, che per te ha pagato un prezzo alto, devi sempre vincere ogni partita. È stato difficile per me perché quando ero al Brighton la pressione era minore. Al Chelsea, è diverso. Ho sentito molta pressione perché conoscevo il club, la storia, i giocatori che ci sono passati. Dopo i primi quattro o cinque mesi, mi sono sentito più a mio agio nel club".

"Se era una questione di fiducia? Sì. Ho qualità e conosco il giocatore che sono. Ma a volte se non sei forte mentalmente, è difficile.H o una persona esterna al club che mi ha aiutato molto a togliermi la pressione dalla testa". Oggi Moises Caicedo compie 24 anni.