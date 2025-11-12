Caicedo è lo stakanovista di Maresca e il Chelsea vuole premiarlo: pronto l'adeguamento

Nonostante un avvio altalenante del Chelsea, le prestazioni di Moises Caicedo non sono passate inosservate. Il centrocampo ecuadoriano, arrivato a Stamford Bridge dal Brighton nell'estate del 2023 per una cifra record, potrebbe essere presto ricompensato con un adeguamento contrattuale che ne rifletta il nuovo status di centrocampista di livello mondiale.

Il ventiquattrenne, infatti, ha firmato un contratto lunghissimo (otto anni) al momento del suo arrivo, legandosi ai Blues fino all'estate del 2031, con l'ulteriore opzione di estendere il vincolo per altri dodici mesi. Secondo quanto riferito da Sky UK, i termini dell'accordo attuale potrebbero essere presto modificati. Sebbene la durata contrattuale sia già eccezionale, il Chelsea sembra intenzionato a riconoscere l'importanza e la centralità di Caicedo nel progetto tecnico di Enzo Maresca attraverso un ritocco economico.

L'impatto dell'ecuadoriano è stato significativo, specialmente per la sua costanza: dall'inizio della stagione 2023/24, Caicedo ha saltato appena tre partite di Premier League, dimostrando di essere un pilastro fondamentale nello scacchiere tattico dei Blues. La sua presenza in campo è ormai una costante: ha superato le 100 presenze complessive con la maglia del Chelsea in tutte le competizioni, confermandosi un investimento essenziale per il futuro del club.