Caicedo non dimentica: "Ho aspettato che il Chelsea venisse a prendermi, la gente rideva..."

Moises Caicedo oltre il dolore e solo per il Chelsea. Il centrocampista di 24 anni ha iniziato e completato tutte le prime 11 partite di Premier League del Chelsea in questa stagione, ma lo scorso weekend ha avuto un turno di riposo completo contro il Burnley. I Blues hanno vinto 2-0 senza di lui, e l'ecuadoriano ha potuto tirare il fiato e recuperare una forma strepitosa, come dimostrato nella larga vittoria sul Barcellona in Champions League.

In una recente intervista al Daily Mail, Caicedo però ha confermato di aver giocato con il Chelsea nonostante il male sentito, ma di non volersi fermare finché non sarà costretto da Enzo Maresca, il suo allenatore. "A volte sento dolore", ha ammesso il giocatore classe 2001. "Ho giocato con il dolore, ma non mi fermerò finché non cederò. Non mi arrendo mai. Mi sono abituato a giocare così". Un entusiasmo che raccoglierà ampi consensi e apprezzamenti dal suo tecnico italiano, anche se la gestione del caso non va presa assolutamente sottogamba.

Caicedo è imprescindibile per il Chelsea e Maresca, tant'è che oggi pomeriggio sarà presenza fissa nell'undici titolare contro l’Arsenal in Premier League. Un’enorme opportunità per i Blues di dimostrare quanto possa essere serio contendente per il titolo e primo rivale dei Gunners schiacciasassi di Arteta. Mentre Caicedo si gode ogni istante al Chelsea: "Ho aspettato che venisse a prendermi. La gente rideva", ricorda bene. "Dicevano che avevo scelto il posto sbagliato, ma a volte serve tempo per adattarsi a una grande squadra. Io ne avevo bisogno". E ha concluso: "Voglio dare tutto a questo club perché non hanno dubitato di me. Ho scelto il Chelsea perché hanno ambizioni. Voglio vincere trofei. Più trofei con questo club".