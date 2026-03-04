Milan, Allegri può sorridere: Bartesaghi può tornare in gruppo e giocare il Derby

Buone notizie per Allegri e per il Milan, che potrebbe non dover fare a meno di Davide Bartesaghi per il Derby della Madonnina. L'esterno di Allegri, andato ko durante Cremonese-Milan per un problema muscolare rimediato nei minuti finali della sfida, potrebbe tornare in gruppo a metà di questa settimana.

A renderlo noto è Sky Sport che svela la marcia di avvicinamento al derby del ventenne rossonero che tra mercoledì e giovedì svolgerà un doppio test, volto a chiarire maggiormente a che punto è il recupero. Secondo l'emittente televisiva però trapela ottimismo per le sue condizioni e il totale recupero entro domenica prossima, quindi per il derby della Madonnina, potrebbe essere più che semplicemente possibile: la sua presenza nel match contro l'Inter è dunque molto probabile.