TMW Fiorentina, De Gea sarà assente all'allenamento odierno: è in permesso per motivi familiari

La Fiorentina prosegue gli allenamenti per preparare la partita contro il Parma senza David de Gea. Il capitano della squadra viola non ha riportato alcun infortunio, ma ha ottenuto un permesso dalla società per motivi familiari e di conseguenza non sarà presente alla seduta odierna che si terrà al Viola Park agli ordini di Paolo Vanoli. Assenti pure gli infortunati Luca Lezzerini e Manor Solomon.

Nessun problema dunque per lo spagnolo in vista di domenica, quando tornerà a difendere i pali dei gigliati. Qualora dovessero sorgere complicazioni improvvise, toccherebbe a Oliver Christensen, estremo difensore che è rientrato dal prestito allo Sturm Graz nel mese di gennaio e che finora ha collezionato una presenza in Coppa Italia contro il Como nel match perso 3-1 al Franchi negli ottavi di finale della competizione.