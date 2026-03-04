Udinese, si ferma Bertola: il difensore ha riportato una distorsione alla caviglia destra

"Udinese Calcio comunica che Nicolò Bertola ha riportato, durante la partita contro la Fiorentina, una distorsione alla caviglia destra. Il suo recupero sarà valutato settimana per settimana". Con questa nota sul proprio sito ufficiale il club friulano aggiorna sulle condizioni fisiche del difensore, che in uno scontro con Moise Kean ha avuto la peggio e ha abbandonato il campo sorretto dai sanitari.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero, che verranno comunicati solo in un secondo momento, in base all'evoluzione del recupero del centrale italiano. Il suo infortunio è avvenuto quando la gara era praticamente terminata, con i bianconeri avanti 2-0. Runjaic lo ha tolto subito, anche perché il 22enne non era in grado di camminare autonomamente e ciò ha subito fatto scattare l'allarme in casa Udinese.