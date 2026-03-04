TMW Radio Legrottaglie: "Allegri top nella gestione. Juve, Spalletti da rinnovare a prescindere"

L'ex calciatore Nicola Legrottaglie è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, nel pomeriggio di oggi. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni:

Allegri è stato nuovamente accostato al Real Madrid. Potrebbe essere la scelta giusta?

"La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia. Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. Sta tutto nel capire come calare le sue caratteristiche nel contesto giusto. Di certo la sua qualità milgiore rimane la gestione, oltre al saper capire cosa serve alla squadra che allena in quell'estratto momento. Studia il vestito migliore per la squadra e non si lascia trascinare da delle idee preimpostate".

Che Juventus stai vedendo in questo periodo?

"Di sicuro è bella da vedere e con uno spirito cambiato. Spalletti è riuscito tramite le sue idee e il suo carisma a trasmettere le proprie idee. In più lo ha fatto in maniera molto veloce e credo che questa sia la base giusta per costruire un futuro più roseo. Di certo il contratto andrebbe rinnovato a prescindere dal piazzamento finale".

Chi dovrebbe essere riconfermato fra i giocatori in bilico?

"Vlahovic secondo me è il primo che bisogna rinnovare, dato che il limite della Juventus di oggi è chiaramente quello dell'attaccante. In più ora per acquistare un centravanti di livello servono cento milioni, se lo hai già in casa perché non sfruttarlo? Di sicuro il serbo ha dimostrato di saper essere un grande finalizzatore e quindi dev'essere valiorizzato in quel modo. Quando ha iniziato ad uscire fuori dell'area e a fare il Van Basten ha perso quelle peculiarità. Con Spalletti farà 25 gol".

Leao sarebbe da rinnovare anche cifre importanti per il Milan?

"Il Milan deve tenerlo perche in tutta la rosa non c'è un giocatore con quella qualità. Poi bisognerà costruire la squadra intorno a lui e trovare le caratteristiche giuste per valorizzarlo. Lì starà all'allenatore e alla società capire il da farsi".