Serie B, 28ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Carrarese-Catanzaro, match di questa sera valido per il ventiseiesimo turno del torneo cadetto, in programma alle ore 20.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’, 90’+1’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60*
Monza 60*
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43*
Juve Stabia 39
Cesena 38*
Südtirol 37*
Padova 34*
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30*
Sampdoria 29
Reggiana 29*
Virtus Entella 28*
Mantova 27
Spezia 26*
Bari 25
Pescara 21
* una partita in più
