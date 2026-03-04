Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, 28ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN

Oggi alle 15:19
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.

Si tratta di Carrarese-Catanzaro, match di questa sera valido per il ventiseiesimo turno del torneo cadetto, in programma alle ore 20.

SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’, 90’+1’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60*
Monza 60*
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43*
Juve Stabia 39
Cesena 38*
Südtirol 37*
Padova 34*
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30*
Sampdoria 29
Reggiana 29*
Virtus Entella 28*
Mantova 27
Spezia 26*
Bari 25
Pescara 21

* una partita in più

