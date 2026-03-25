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Bayern Monaco, giù le mani da Olise: “Non è in vendita, ha tutto per restare a lungo con noi”

Bayern Monaco, giù le mani da Olise: “Non è in vendita, ha tutto per restare a lungo con noi”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:14Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Le prestazioni di Michael Olise hanno convinto il Bayern Monaco a blindare uno dei suoi giocatori più in forma. L’esterno offensivo sta vivendo una stagione straordinaria, con numeri che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della Bundesliga e non solo: 16 gol e 23 assist in 38 presenze complessive dall’inizio dell’annata.

Il club bavarese non ha alcuna intenzione di privarsene, come confermato apertamente dalla dirigenza. Il presidente del consiglio di amministrazione Jan-Christian Dreesen ha chiarito la posizione della società: “Non importa quale club possa essere interessato a lui. Chi gioca nel Bayern sa perfettamente cosa ha tra le mani e cosa rappresenta questo club”.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Max Eberl, che ha ribadito la volontà di costruire il futuro attorno al talento francese: “Non siamo preoccupati per il suo futuro. È un giocatore del Bayern Monaco e qui ha tutte le possibilità per continuare a crescere ai massimi livelli. Ha un contratto fino al 2029 e non esiste alcuna clausola rescissoria, quindi siamo molto tranquilli”.

All’interno del club la posizione è condivisa da tutti: Olise non è sul mercato, indipendentemente dalle offerte che potrebbero arrivare. I rumors che parlano di interessamenti da parte di Real Madrid, Liverpool e Manchester City non cambiano i piani dei bavaresi, intenzionati a trattenere uno dei punti di riferimento della squadra anche per le prossime stagioni.

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