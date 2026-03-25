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Salah sceglie il suo futuro: Arabia Saudita, MLS o ancora Europa? Tutte le ipotesi

Salah sceglie il suo futuro: Arabia Saudita, MLS o ancora Europa? Tutte le ipotesi TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:26Calcio estero
Michele Pavese

Si chiude un’era a Liverpool. Dopo nove stagioni straordinarie, Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il club al termine della stagione. Un addio che segna la fine di uno dei capitoli più brillanti della storia recente dei Reds e che promette un tributo carico di emozione da parte di Anfield.

Con un messaggio toccante, l’attaccante egiziano ha voluto salutare tifosi e ambiente: ha spiegato di non aver mai immaginato quanto il club, la città e i sostenitori sarebbero diventati parte integrante della sua vita. Parole sincere, che testimoniano il legame profondo costruito negli anni, dentro e fuori dal campo. Ora, mentre Liverpool si prepara a vivere gli ultimi mesi con il suo numero 11, cresce l’attesa per capire quale sarà il futuro del "Faraone". Il suo agente, Ramy Abbas, ha chiarito che non è stata ancora presa alcuna decisione, lasciando aperto ogni scenario.

Secondo la stampa inglese, le opzioni non mancano. La Saudi Pro League resta una pista concreta, con club come Al-Ittihad e Al-Hilal già interessati in passato. Anche la Major League Soccer osserva con attenzione, pronta a inserirsi. Non è escluso un ritorno a casa, in Egitto, oppure una permanenza in Europa: l’Italia, dove Salah ha già lasciato il segno con Fiorentina e Roma, potrebbe rappresentare una destinazione affascinante. Salah si prepara a scegliere l’ultima grande sfida della sua carriera e la decisione finale spetterà solo a lui.

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