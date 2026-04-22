Chivu: "All'Inter un gruppo di uomini veri. Sucic e Diouf ci hanno dato una grossa mano"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così dopo il 3-2 contro il Como e la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Abbiamo aggiustato un po' le cose all'intervallo, poi siamo andati sotto di 2 gol. Abbiamo cercato di migliorare il possesso e destabilizzare il loro atteggiamento, non ci siamo fatti prendere dal panico, abbiamo trovato l'esperienza e i subentrati ci hanno dato una grossa mano. Mi riferisco a Sucic e Diouf, hanno alzato la qualità, hanno dato tutti il loro contributo, anche Denzel (Dumfries, ndr), che aveva un problema fisico, ma ha dato la disponibilità a entrare per raggiungere l'obiettivo".

Per lei è una soddisfazione che abbiano deciso la partita i subentrati?

"Il merito è di questi ragazzi, hanno dato disponibilità. C'è chi ha fatto più minuti, chi meno, ma tutti hanno messo professionalità e si è sempre vista. Si sono messi a disposizione del gruppo, hanno fatto un gran lavoro in questi mesi e, quando sono stati chiamati in causa, hanno sempre cercato di dare il loro apporto. E oggi lo hanno fatto per davvero".

Non bastava la tecnica.

"Lo sanno anche loro quello che serve, sono contento che si calano subito nel loro lavoro grazie anche al percorso di questi anni. Sappiamo tutti le loro qualità, faccio loro i complimenti, ho trovato un gruppo di uomini veri che ci mette il cuore, l'anima e ha capito che contano i risultati e fare di tutto per raggiungere gli obiettivi".