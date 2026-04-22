TMW Il Como soffre sempre l'Inter: 34 gol subiti in stagione, 11 li ha incassati dai nerazzurri

C'è un dato che racconta tanto, anzi tantissimo della forza dell'Inter e di quanto il Como soffra la squadra di Cristian Chivu. In tutta la stagione Fabregas ha affrontato 4 volte i nerazzurri, perdendo in 3 occasioni e pareggiando invece per 0-0 nell'andata di semifinale di Coppa Italia. Nonostante i lariani giochino in maniera molto propositiva, sono anche tra i migliori per quanto riguarda la fase difensiva, però contro i nerazzurri fanno davvero fatica a opporsi.

In tutta la stagione, tra Serie A e coppa nazionale, il Como ha incassato solo 34 gol, 11 dei quali sono stati messi a segno dall'Inter. Praticamente Butez ha preso un terzo delle reti dalla capolista del campionato e non può essere un caso. Fabregas, che era il principale favorito per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dei vicecampioni d'Europa la scorsa estate, non ha trovato le contromisure per contrastare lo strapotere, almeno in Italia, di Thuram e compagni.