Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 aprile

IL PISA ANNUNCIA IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO. IL NAPOLI HA PARLATO CON MARESCA. JUVE, CONTENDENTI ESTERE PER BERNARDO SILVA E KOLO MUANI. BASTONI È OBIETTIVO PRIORITARIO DEL BARCELLONA

ATALANTA

C'è una corsa a tre per Ederson. Oltre all'Atletico Madrid che avrebbe voluto fare un pacchetto due in uno con Ademola Lookman e che ha già un principio di accordo con il brasiliano, ci sono Manchester United - che dovrà sostituire il partente Casemiro - e l'Inter, che sta valutando con attenzione l'evoluzione della situazione, al netto delle situazioni di Zielinski, Diouf e Sucic, mentre Calhanoglu potrebbe rinnovare il proprio accordo con i nerazzurri. La richiesta dell'Atalanta è però alta. Perché, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, c'è l'intenzione di chiedere fra i 45 e i 50 milioni di euro e sperare di innescare un'asta fra le parti. Lo United si è mosso concretamente per capire i possibili contorni dell'operazione. La sensazione è che Ederson saluterà in qualsiasi caso, ma probabilmente ci potrà essere uno sconto sul prezzo. Arrivando a 40 milioni di euro fra base fissa e bonus potrebbe esserci un accordo, anche se in questo momento l'Atletico Madrid è leggermente favorito, ma non ha ancora chiuso, al netto degli ottimi rapporti che ha con l'Atalanta dopo le ultime operazioni, fra Raspadori arrivato a Bergamo e Ruggeri finito in Spagna, con ottimi risultati.

Il Besiktas ha intenzione di confermare El Bilal Touré per la prossima stagione. L'attaccante maliano è in prestito con diritto di riscatto in Turchia, che diventerebbe obbligo in caso dovesse arrivare a 15 gol in stagione. Per ora però ne ha segnati solo 6 - anche a causa di qualche problema fisico - e quindi difficilmente si verificherà questa condizione. Però i bianconeri sono al lavoro per cercare di tenerlo comunque. Probabilmente con uno sconto rispetto ai 15 milioni di euro che erano stipulati con l'Atalanta, in questo momento a bilancio per una cifra superiore agli undici.

BOLOGNA

Le parole di Vincenzo Italiano, che ha definito la stagione “finita tra virgolette”, hanno acceso il dibattito e sollevato interrogativi sul rendimento della squadra. Anche perché il calendario non lascia margini: Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter rappresentano un percorso complesso, con l’ottavo posto attuale tutt’altro che al sicuro.Il dato più allarmante resta quello emerso contro la Juventus: nessun tiro nello specchio, un evento che non si verificava da mesi. Un segnale di difficoltà che impone riflessioni, rimandate però alla ripresa degli allenamenti. Sul tavolo non c’è solo il campo, ma anche il futuro. Italiano ha un contratto, ma la sua permanenza non è scontata. L’umore della piazza è altalenante, anche se la dirigenza invita a valutare il percorso complessivo: negli ultimi anni il Bologna ha spesso fatto meglio rispetto al valore della rosa, oggi allineato all’attuale posizione in classifica. Il confronto tra società e tecnico sarà inevitabile, con una deadline da fissare per programmare la prossima stagione

GENOA

Il Trabzonspor è in trattative avanzate con Ruslan Malinovskyi. Il fantasista del Genoa ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe decidere di continuare la sua carriera in Turchia, con il club attualmente terzo in Super Lig che è pronto a offrirgli 3 anni di contratto.

INTER

Alessandro Bastoni è un obiettivo prioritario del Barcellona. I colleghi spagnoli fanno sapere che non ci sarebbero problemi da parte dell'Inter nell'agevolare l'uscita del giocatore. Affare che potrebbe portare alle casse dei nerazzurri attorno ai 50-55 milioni.

L'Inter sta valutando se inserire un centrocampista nella prossima stagione. Piace molto Ederson dell'Atalanta e, con i probabili rinnovi di Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, evidentemente qualcuno è di troppo. Ed è Andy Diouf, preso dal Lens nella scorsa estate per circa 20 milioni di euro e rimandato (a settembre) in questa annata. Dunque è possibile anche una cessione, forse anche in prestito. Dipenderà dall'idea dell'Inter di cercare di non perdere il controllo del giocatore - su cui pesa la giovane età - o meno. Quindi non è da escludere un possibile prestito, ma se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 20 milioni verrebbe comunque presa in considerazione.

JUVENTUS

Giocatore nei radar del Barcellona è Dusan Vlahovic. In scadenza di contratto con la Juventus e le cui trattative per il rinnovo non hanno portato a novità, il serbo potrebbe salutare la Vecchia Signora e l'Italia. Il serbo, a differenza di Bastoni, non sarebbe però un obiettivo primario bensì il piano B per l'attacco qualora non si riuscisse ad arrivare a Julian Alvarez dell'Atlético Madrid.

C'è una nuova pretendente per Randal Kolo Muani: secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull'attaccante francese, da tempo pallino della dirigenza della Juventus. I Reds sarebbero infatti pronti a scatenare un’asta che rischia di complicare terribilmente i piani dei bianconeri, che considerano Kolo Muani il tassello ideale per il reparto avanzato e che potrebbero sfruttare l'eventuale retrocessione del Tottenham per tornare alla carica. D'altra parte la volontà del francese è sempre stata quella di tornare sotto la Mole e adesso il costo del cartellino sembra diventato finalmente accessibile, intorno ai 35 milioni di euro. Un’operazione che si incastrerebbe alla perfezione anche in un possibile giro di attaccanti, con il PSG già a caccia di alternative. Tuttavia, il Liverpool ha fretta di rimpiazzare l'addio di Salah e l'infortunio di Ekitike.

Dal giorno dell'annuncio del suo addio al Manchester City al termine della stagione, Bernardo Silva è improvvisamente diventato il parametro zero più ambito al mondo. Il portoghese, dopo 9 anni di Premier League, ha intenzione di misurarsi con una nuova realtà e in questo senso è da considerarsi in corsa anche la Juventus. Il club bianconero, a maggior ragione se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe mettere sul piatto almeno un triennale con stipendio da top della rosa. Ma le ambizioni bianconere potrebbero scontrarsi con la foltissima concorrenza. Col Benfica che farà di tutto per riportare il giocatore a casa, lì dove è iniziata la sua carriera. E col Barcellona che potrebbe offrigli il progetto tecnico più stimolante. Ci sono poi le mete più esotiche: in Turchia si è mosso fin da subito il Galatasaray, ma secondo la stampa locale ora anche il Fenerbahce ha fatto irruzione. L'idea di Bernardo Silva è infatti quella di scegliere la sua prossima destinazione prima dell'inizio del Mondiale ed il Fener ha intenzione di mettere sul piatto un ruolo centrale nel progetto sportivo e tanti soldi dal punto di vista dello stipendio. Tanti soldi che promettono di offrire anche i soliti club arabi, attratti dal un giocatore di assoluto rilievo mediatico e con ancora alcuni anni di carriera ad altissimi livelli davanti.

NAPOLI

Il Napoli, negli scorsi giorni, ha parlato con Enzo Maresca per un eventuale post Conte. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla situazione del tecnico in carica che nei giorni scorsi ha parlato di Nazionale. Il problema è che Conte non ha offerte e non sarebbe convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio. Chiaro che poi ci sarà un incontro con De Laurentiis alla fine della stagione in cui verranno chieste determinate garanzie e una certa continuità alle scelte di un anno fa. Traduzione: grossi investimenti per provare a ritornare a vincere lo Scudetto. Non è dato sapere se il presidente abbia voglia di spendere determinate cifre.Così Enzo Maresca può essere la scelta corretta. Il grande problema semmai è che c'è un altro concorrente molto importante, cioè il Manchester City. Anche qui dipende dal futuro di Pep Guardiola, ancora in bilico. Qualora il catalano se ne andasse, ecco che Maresca sarebbe il primo nome anche per i Citizens.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai compromesso. Entrambe le parti stanno pianificando un addio al termine della Coppa del Mondo. Dalla Turchia rimbalza la notizia di come il centravanti sia infatti finito nel mirino del Besiktas. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club bianconero di Istanbul vorrebbe presentare un'offerta negli uffici di Manna e soci qualora ci dovessero essere delle condizioni favorevoli. La trattativa però non è semplicissima. Romelu Lukaku, classe 1993, è legato al club partenopeo con un contratto fino al giugno del 2027 a 8 milioni di euro a stagione. Oltre a ciò, c'è anche il quadro clinico a complicare la situazione, visto che il belga viene da una stagione in cui ha disputato soltanto sette presenze in azzurro.

PARMA

"Io mi considero internazionale: sono cresciuto in Spagna, poi sono venuto in Italia, poi sono stato 5 anni in Premier, ora di nuovo in Italia". In questa frase di Carlos Cuesta c'è il possibile futuro del tecnico iberico. Perché dopo una stagione in Serie A potrebbe scegliere di cambiare se dovesse arrivare una proposta interessante, al netto di una scadenza al 30 giugno del 2027. Lo stesso club sta facendo valutazioni sul suo profilo. Perché è vero che è arrivata una salvezza quasi mai in discussione, dall'altro lato il gioco all'italiana non soddisfa fino in fondo, soprattutto per avere inserito diversi prospetti e molti milioni per cercare una posizione di media classifica, con gli arrivi di diversi calciatori promettenti che non si sono espressi fino in fondo. Dunque tutti gli scenari sono possibili. A fine stagione ci sarà un confronto fra le parti per capire quale può essere il futuro, ma non è escluso anche un possibile divorzio.

PISA

Con una retrocessione ormai prossima, dopo una stagione disastrosa, di oggi la notizia della separazione tra il Direttore Sportivo Davide Vaira e il Pisa, che ha però già trovato il sostituto per iniziare a programmare con ampio margine quella che dovrà essere una pronta risalita dalla Serie B: il nuovo uomo mercato dei nerazzurri sarà Leonardo Gabbanini, con un passato - anche all'estero - nel Watford e poi in Italia all'Udinese. A rendere noto il tutto, lo stesso club toscano.

ROMA

Secondo quanto riportato da El Chiringuito la Roma ha messo nel mirino un talento spagnolo dell'Osasuna. Si tratta di Victor Munoz, esterno destro classe 2003. Il giocatore è legato al club navarro fino al 2030 e con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, la metà dei quali andrà al Real Madrid che lo aveva ceduto nell'estate scorsa.

La direzione è stata tracciata senza esitazioni: la Roma riparte da Gian Piero Gasperini. Dopo giorni agitati e tensioni interne, Dan Friedkin ha deciso di fare chiarezza, confermando la piena fiducia nel tecnico e spegnendo ogni voce su possibili cambi di rotta. Le frizioni emerse nelle ultime settimane, amplificate anche dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri, non hanno scalfito la posizione dell’allenatore. Il progetto, avviato un anno fa con un incontro riservato a Firenze, resta centrale nei piani della proprietà, che non intende interrompere il percorso intrapreso. Resta però da risolvere il rapporto tra Gasperini e Ranieri. I due, ormai distanti sia sul piano umano che professionale, non si confrontano da giorni. Il tecnico ha scelto il silenzio, forte del sostegno ricevuto, mentre il consulente potrebbe rivedere il proprio ruolo: “Se non sarò interpellato, sono pronto a farmi da parte”, aveva dichiarato in precedenza.

CALZONA NON È PIÙ IL CT DELLA SLOVACCHIA. BARCELLONA, PREVISTO INCONTRO PER LEWANDOWSKI. BAYERN, ATTENZIONE A NEUER

INGHILTERRA

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, il Liverpool avrebbe deciso di proseguire con Arne Slot anche per la prossima annata. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la dirigenza dei Reds ha optato per la continuità, confermando la propria fiducia nel tecnico olandese.

Il Lipsia ha fissato il prezzo per uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club tedesco valuta circa 87,3 milioni di sterline (100 milioni di euro) il cartellino di Yan Diomande, seguito da diversi top club inglesi. Tra le squadre più interessate ci sarebbero il Liverpool e il Manchester United, che da tempo osservano il giovane esterno offensivo. I Reds in particolare sono convinti che possa essere lui l'erede di Mohamed Salah, che andrà via a fine stagione.

La pazienza del Chelsea nei confronti di Alejandro Garnacho sembra essere finita. Appena otto mesi dopo il suo acquisto dal Manchester United per 47 milioni di euro, la dirigenza dei Blues sarebbe decisa a cedere l'esterno argentino nel prossimo mercato estivo, secondo quanto riportato dalla stampa inglese.

SPAGNA

Stagione amara per il Real Madrid, che è quasi certo di non conquistare per il secondo anno di fila né LaLiga né la Champions League. Un esito che potrebbe avere conseguenze importanti anche in panchina, dove la posizione di Alvaro Arbeloa appare sempre più in bilico. Secondo quanto riportato da Radio Marca, la dirigenza blanca starebbe già valutando il futuro e avrebbe individuato un candidato in pole position: Mauricio Pochettino: "Ad oggi, 21 aprile, Pochettino è il candidato più serio per diventare il prossimo allenatore del Real Madrid. È un profilo eccezionale, conosce perfettamente lo spirito del club". L’ex tecnico di Tottenham e PSG viene considerato ideale per avviare un nuovo ciclo, soprattutto per la sua capacità di gestire gruppi ricchi di talento e pressione. Tuttavia, nella scelta finale potrebbe avere un peso anche lo spogliatoio, in particolare Kylian Mbappé: "Mbappé potrebbe giocare un ruolo determinante nella scelta dell’allenatore. Conosce sia Didier Deschamps sia Pochettino, che sono i candidati più forti". L’attaccante francese, dunque, potrebbe indirettamente orientare la decisione della società.

Il futuro di Robert Lewandowski sembra destinato a decidersi nelle prossime settimane. Secondo Mundo Deportivo il suo agente, Pini Zahavi, dovrebbe recarsi a Barcellona all'inizio di maggio per discutere un rinnovo contrattuale con il club blaugrana. La società avrebbe già presentato un'offerta per prolungare la permanenza dell'attaccante. Di quanto? Secondo il quotidiano al centravanti polacco sarebbe stato proposto il prolungamento per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2027, ma non è ancora stato raggiunto un accordo finanziario.

GERMANIA

Ci sono due temi caldissimi in casa Bayern Monaco, specialmente a ridosso del finale di stagione. Logicamente riguardano il mercato, mentre i bavaresi si godono ancora il 35esimo titolo di Bundesliga anticipato e puntano la Coppa di Germania, con la Champions League subito dopo. In primis il futuro di Manuel Neuer: il portiere tedesco e numero uno di Kompany ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora rinnovato il contratto con il club tedesco. Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, ha parlato delle trattative proprio oggi in conferenza stampa: "Non c'è nulla di pianificato al momento. La partita di domani è la cosa più importante", ha detto riguardo la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen. "L'ultima volta che siamo stati in finale è stato nel 2020, durante la pandemia, a porte chiuse. Ho già vinto la coppa con il Lipsia in passato: è un'esperienza incredibile, vogliamo riuscirci di nuovo e tutta la nostra attenzione è rivolta a questo obiettivo. Per quanto riguarda Manu, annunceremo qualcosa a tempo debito". Insomma, alone di mistero che resiste. Ma cominciano a emergere indiscrezioni di occhi del Real Madrid puntati su Michael Olise: l'ala destra francese è un autentico prodigio, finora in stagione ha collezionato 18 gol e 29 assist in 44 partite disputate tra Bundesliga e coppe. Il contratto in realtà ha durata fino al 2029, l'entusiasmo per il gioiello ex Crystal Palace è alle stelle, mentre il diesse Eberl ha chiarito: "Tutto ciò che accade intorno a noi ci scivola addosso. Tuttavia, siamo molto contenti che la gente parli di lui in termini così positivi".

RESTO DEL MONDO

Come l'Italia, anche la Slovacchia ha mancato la qualificazione ai Mondiali di quest'estate. Ma il mandato di Francesco Calzona di commissario tecnico è giunto ufficialmente al termine, dopo un ciclo di 4 anni. La Federazione aveva provato a blindare il tecnico italiano con un rinnovo sul piatto, ma l'allenatore calabrese ha scelto di rifiutare. Ora per l'ex tecnico del Napoli ci sarà una nuova sfida professionale sulla panchina di un'altra Nazionale o di un club.