Chivu può diventare il secondo allenatore dell’Inter a vincere il double: “Mou? A voi piacciono i titoli”

Cristian Chivu è a una manciata di partite dall’entrare nella storia dell’Inter, da allenatore dopo esserlo già da calciatore. Il tecnico, reduce dalla clamorosa rimonta sul Como che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia, è a un passo dal vincere lo scudetto - forse già nella prossima giornata di campionato - e poi il 13 maggio giocherà, realisticamente da campione d’Italia, l’ultimo atto della competizione nazionale. Un traguardo che, appunto, il romeno, tra i giocatori del Triplete, già conosce quando indossava gli scarpini da calcio.

Se Chivu dovrebbe centrare l’obiettivo, sarebbe soltanto il secondo allenatore nella storia dell’Inter, dopo il suo “maestro” José Mourinho. Leggermente più ampio il club considerando tutte le squadre della Serie A, ma parliamo comunque di pochissimi allenatori: Massimiliano Allegri (quattro volte con la Juventus) guarda tutti dall’alto, ma ci sono anche Sven Goran Eriksson (Lazio), Marcello Lippi e Carlo Parola (anche loro con la Juventus), Antonio Janni (con il Grande Torino) e Ottavio Bianchi (con il Napoli di Maradona).

Proprio in riferimento al paragone con Mourinho, nel post partita su Canale 5, Chivu ha risposto così: “Lo dite perché a voi piacciono i titoli, ma a me no. Io metto il cuore e la passione per la squadra che alleno. A me interessa poco, sto cercando di fare il mio lavoro al meglio per ripagare la fiducia di chi ha creduto a me e portare a casa qualche obiettivo".