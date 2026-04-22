Chivu: "Non penso mai a me, ma alla gente e alla narrazione che si è creata intorno all'Inter"

Qual è il lavoro che sta facendo Cristian Chivu all'Inter? Il tecnico rumeno ha risposto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro il Como, che ha regalato la finale di Coppa Italia ai nerazzurri: "Sto cercando di creare un ambiente solido e sano, ma è merito dei ragazzi, loro ci mettono da anni la faccia e l'anima. Poi tanti possono negare questo, però io so quanto ci credono e quanto soffrono quando non riescono a raggiungere i risultati. Cerchiamo di capirli anche individualmente per quello che sono loro, a volte magari rinuncio ai miei concetti perché vogliono divertirsi".

Quando la Curva ha cantato per lei cos'ha provato?

"Io non penso mai a me stesso, ma alla gente. Sto cercando di fare del mio meglio, penso ai ragazzi per tutto quello che hanno dovuto mangiare e per la narrazione che si è creata attorno all'Inter. Penso a chi sogna una squadra sempre competitiva".

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