La Roma sprinta per Alajbegovic: incontro tra Massara e il padre-agente del 18enne

La Roma continua a provarci per Kerim Alajbegovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Semin, papà e agente dell'esterno 18enne, è stato nella Capitale insieme a Miralem Pjanic, uno che la città la conosce discretamente bene, così come sa alla perfezione che cosa significa vestire la maglia giallorossa e allenarsi a Trigoria, visto che lo ha fatto per diverse stagioni.

Il direttore sportivo Frederic Massara non ha perso tempo e ha incontrato faccia a faccia chi cura gli interessi di Alajbegovic. La volontà è chiara, anticipare la concorrenza di Napoli e Milan, grazie pure alla mediazione di Pjanic, con i primi contatti che sono iniziati a fine marzo. Non è escluso che il dirigente abbia già fatto vedere il centro sportivo al papà del classe 2007.

L'ingaggio non spaventa perché sarebbe comunque sotto il milione di euro annuo, con una crescita progressiva prevista tra bonus e parte fissa. Il nodo è il costo del cartellino, che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe pure crescere perché Napoli e Milan sono pronti a dare battaglia. I Friedkin intanto hanno già avallato l'eventuale investimento, che rientrerebbe assolutamente in quei profili su cui la proprietà vuole puntare.