Nela: "Conte lo vorrebbero tutti. Il Napoli in estate potrebbe anche vendere uno dei Fab Four"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Sebino Nela ha analizzato il campionato italiano soffermandosi sul rendimento del Napoli: "L’analisi sarebbe lunga, infatti. Non si può dire che sia una annata negativa per Conte. Però non è stata una stagione divertente, il campionato è stato aperto davvero per troppo poco".

L'ex difensore di Roma e Napoli ha poi parlato del centrocampo azzurro e dei FabFour, aprendo anche alla possibile cessione di uno di questi quattro: "Conte ha fatto benissimo a provarci sempre. La qualità è l’unica strada nel calcio e ti viene tutto più facile. Per valutarti non si può non tener conto degli infortuni avuti e che hanno condizionato il lavoro durante l’anno. Poi ogni estate vanno fatte delle scelte e il club in estate potrebbe anche vendere una di queste quattro stelle per il bene e per il futuro del Napoli".

Infine una chiosa di nuovo su Conte e sulla possibilità che possa tornare commissario tecnico dell'Italia: "Il ct è una scelta importante. Conte lo vorrebbero tutti, è uno che dà sempre qualcosa in più alle squadre ma senza una vera riforma non si va da nessuna parte. Siamo sicuri che un allenatore oggi voglia rischiare di farsi ancora male sulla panchina dell’Italia? Il livello del nostro calcio è questo".