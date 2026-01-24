Chivu e quella risposta indiretta a Mou: "Lavoriamo sodo nonostante i rumori di amici e nemici"

Nei giorni scorsi José Mourinho, ex allenatore dell’Inter oggi al Benfica, era tornato a far discutere con alcune dichiarazioni destinate a non passare inosservate. Il tecnico portoghese aveva commentato senza stupore la presenza di Spalletti sulla panchina della Juventus, spiegando come, a suo avviso, il vero elemento sorprendente fosse invece vedere allenatori privi di reale esperienza guidare club considerati tra i più forti al mondo. Un passaggio letto da molti come una frecciata nemmeno troppo velata a due sue ex squadre, Inter e Chelsea. Mourinho aveva poi aggiunto di comprendere le scelte di Milan e Roma, orientatesi su profili rodati come Allegri e Gasperini.

Parole che sembrano aver trovato una replica indiretta nelle dichiarazioni di Cristian Chivu al termine di Inter-Pisa. In conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro ha fatto riferimento al "rumore" proveniente non solo dai nemici, ma anche dagli amici. Così il rumeno: "Nonostante i rumori di amici e nemici la squadra continua a lavorare sodo proseguendo il sogno di essere competitivi".

Un botta e risposta a distanza che assume un sapore particolare se si considera il rapporto tra i due, con Mourinho che in passato ha allenato proprio Chivu. Sullo sfondo, anche una possibile stoccata alla dirigenza interista e a Giuseppe Marotta, che in estate non avrebbe mai preso in considerazione l’ipotesi di un ritorno dello Special One.