Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha commentato la partita ai microfoni di Inter TV, analizzando la prestazione della sua squadra e sottolineando gli aspetti che non hanno funzionato.

“Dispiace per il risultato”, ha spiegato il tecnico nerazzurro. “Nel primo tempo la gara è stata piuttosto equilibrata, quasi speculare, ma loro sono stati più bravi a trovare il gol”. Secondo Chivu, l’Inter avrebbe potuto fare qualcosa in più soprattutto nella fase offensiva: “Potevamo e dovevamo fare meglio. Serviva un lavoro importante da parte degli attaccanti per creare più pericoli, ma non siamo riusciti a costruire abbastanza”.

Nonostante la delusione per il ko nel derby, l’allenatore ha invitato l’ambiente a non dimenticare il percorso positivo fatto finora in campionato. “Oggi non è bastato, ma non dobbiamo dimenticare tutto quello che di buono abbiamo fatto fino a questo momento della stagione”.

Chivu ha poi ribadito la necessità di reagire subito e concentrarsi sui prossimi impegni: “Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi e pensare alla prossima partita. In questo momento non bisogna fare calcoli. La prossima gara è da vincere”, ha concluso l'allenatore romeno.