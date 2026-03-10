Inter a rapporto da Chivu, Corriere della Sera: "Basta braccino corto"

Cristian Chivu è rimasto con l'amaro in bocca per la sconfitta di misura incassata nel derby della Madonnina domenica sera contro il Milan, con il vantaggio in vetta alla classifica della sua Inter che si è ridotto da +10 a 7 punti di vantaggio. Il club nerazzurro ieri ha festeggiato i suoi 118 anni di storia, ma con sorrisi tirati, consapevoli di quanto ora la corsa per lo Scudetto sia più tortuosa nelle ultime 10 giornate di campionato. E ha chiamato a raccolta i ragazzi per trasmettere un messaggio forte: "Basta braccino corto", il titolo adoperato nella sezione interna e dedicata allo sport dal Corriere della Sera.

Era già successo nell'andata di Coppa Italia contro il Como, al netto delle assenze, nel derby contro il Milan invece l'attacco nerazzurro è risultato troppo spuntato e l'Inter ha faticato eccessivamente a trovare il gol del possibile pareggio. Al netto delle polemiche per il contatto di braccio di Ricci in area di rigore nel finale, episodio che non è stato ravvisato come calcio di rigore nemmeno all'indomani del big match.