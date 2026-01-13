Chivu, gestione inedita alla vigilia del Lecce: giorno libero. E l'assist dal calendario

In casa Inter si volta pagina. In vista della gara di domani sera contro il Lecce, Cristian Chivu ha scelto una gestione inedita: niente allenamento della vigilia e un giorno di riposo per la squadra. Dopo la seduta defaticante di ieri per chi è sceso in campo contro il Napoli, l’appuntamento è fissato direttamente per domani mattina al centro sportivo. Una decisione che, pur con precedenti di giorni liberi tra impegni ravvicinati, rappresenta una novità assoluta a ridosso di una partita.

La mossa ha un doppio significato: massima fiducia nella professionalità del gruppo e volontà di abbassare la pressione in una fase in cui il calendario non concede tregua. A fine gennaio, infatti, si giocherà anche una fetta di destino in Champions con l’Arsenal e la trasferta a Dortmund. L’Inter ha chiuso il 2025 e aperto il 2026 con uno scatto in campionato, prendendo la vetta e costruendo un piccolo margine sulle rivali. Poteva essere maggiore senza le due rimonte subite dal Napoli, ma il pareggio è stato giudicato equo. Considerando le due sconfitte nelle prime tre giornate e le difficoltà negli scontri diretti, in pochi avrebbero pronosticato i nerazzurri davanti a tutti a metà stagione.

Ora il calendario offre un assist: Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo prima della Juventus. Vietato abbassare la guardia. La gestione delle energie, fisiche e mentali, sarà decisiva. Il riposo di oggi è un segnale chiaro in questa direzione. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.