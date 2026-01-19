Chivu incorona Thuram, il Como torna a pensare a Tavares: le top news delle 18

Il tecnico dell'Inter Cristan Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Arsenal, ha speso belle parole per il suo attaccante Marcus Thuram: "Thuram per me è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Un giocatore può riposare e per noi è importante, ha qualità e tutte le caratteristiche per essere tra i migliori dieci attaccanti al mondo".

Fiorentina attivissima sul mercato, in questi giorni di gennaio. In entrata la società viola, che attende anche l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo ds a partire dal prossimo 4 febbraio, ha già piazzato i colpi Solomon, Brescianini e Harrison. Ma le operazioni non sono finite qua. Dalla Danimarca il portale Tipsbladet parla infatti si un forte interesse da parte dei gigliati per Maurits Kjaergaard, centrocampista di 22 anni che gioca attualmente al Salisburgo. Negli scorsi anni seguito anche da Inter e Milan, negli ultimi mesi era stato accostato con forza al Napoli, col club austriaco che ha sempre valutato intorno ai 20 milioni di euro il suo cartellino.

Mancano poche ore alla sfida di campionato, valida per la 21^ giornata di Serie A, fra Lazio e Como. Un incrocio non solo sul campo, visto che le due società a margine del match potrebbero anche sedersi al tavolino per parlare di Nuno Tavares, esterno sinistro in uscita dai biancocelesti che piace a Cesc Fabregas e su cui è forte da giorni il Besiktas. Secondo Sky Sport però quello di Nuno Tavares non è l'unico profilo valutato dal Como per la fascia mancina dove attualmente ci sono Alberto Moreno e Alex Valle. Nel mirino del ds Ludi infatti c'è anche Kaiki Bruno, terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Cruzeiro in Brasile.