Chivu: "Mi diverto quando vedo mille polemiche su cose che non c'entrano con la realtà"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna, ha parlato così della sua nuova vita da allenatore: "Mi diverto quando vedo mille polemiche che nascono da cose che non esistono e ci sono polemiche che non hanno nulla a che fare con la realtà. La favorita? Solite domande del 1° gennaio. Cinque squadre sono oggi in pochi punti, poi magari sarà diverso. Ora vista la classifica tutte e cinque hanno possibilità".

Come valuta le frecciate che arrivano fuori dal campo?

"Per me non contano per come vedo io il calcio. Ho vissuto tutto da giocatore e ora da allenatore. Incide poco, bisogna che rimanga uno sport. Non si devono andare a cercare polemiche inutili".

