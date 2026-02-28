Live TMW Inter, Chivu: "Derby? Il Como è la partita più importante ora, penso a quella"

L'Inter non si ferma più. I nerazzurri regolano il Genoa 2-0 con un gol per tempo e salgono momentaneamente a +13 sul Milan, impegnato domani a Cremona. A San Siro apre le marcature Dimarco e chiude i giochi nella ripresa il rigore di Calhanoglu. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interverrà nella conferenza stampa post partita per commentare la gara dello stadio Giuseppe Meazza

23.44 - comincia la conferenza

Come sta Lautaro? Come valuta la coppia Bonny-Thuram?

"Lautaro ha lo stesso problema e per questo non è stato convocato, Bonny e Thuram hanno fatto una grande gara come tutti".

Il vantaggio vi permette di essere più sereni nel derby?

"Sto pensando al Como, è la partita più importante".

In Tv ha detto che all'Inter non basta mai quello che fate, come mai?

"Questa è una narrativa che non ha a che fare con la realtà. Sembra che non vada mai bene niente in questi quattro anni. Noi però andiamo avanti e vogliamo essere competitivi".

Si è spiegato il perché di questa narrativa?

"Dovete chiederlo voi".

23.47 - termina la conferenza stampa