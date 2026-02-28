Inter, Chivu: "Scudetto non ancora vinto, dobbiamo continuare a marciare"

Dimenticata la delusione in Champions, l’Inter riparte in campionato con un 2-0 sul Genoa che consolida un percorso fin qui brillante e avvicina i nerazzurri al derby. A fine gara, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su reazione, energie e gestione del gruppo.

Sulla capacità della squadra di rialzarsi dopo le cadute, il tecnico è stato chiaro: “Era importante, sapevamo dell’importanza dei tre punti in palio in questa partita per il finale di stagione e per quanto fatto in questi mesi. Mi prendo questi tre punti, non era semplice contro una squadra in salute che sa metterti in difficoltà. Per noi era la sedicesima partita in cinquanta e passa giorni: dovevamo trovare energie e dare continuità a quanto fatto”.

In merito alle condizioni di Ange-Yoan Bonny, Chivu ha glissato: “Non lo so”, rimandando ogni valutazione alle prossime ore. Parole di apprezzamento invece per Federico Dimarco: “Sta facendo del suo meglio, dà un apporto importante per le nostre ambizioni così come per il resto del gruppo”.

Il tema della continuità contro le squadre di bassa classifica viene spiegato con l’approccio: “Prepariamo ogni partita allo stesso modo, mentalmente e fisicamente. Si può vincere o perdere, ma bisogna dare sempre il massimo. Lo scudetto non è ancora vinto: ci sono 33 punti in palio e partite importanti, dobbiamo continuare a marciare”.

Infine, sullo stato del gruppo e su Marcus Thuram: “Stiamo tutti bene, c’è mentalità vincente e disponibilità. Marcus sta bene come gli altri attaccanti”.