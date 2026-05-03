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Chivu nella storia dell’Inter: scudetto da calciatore e da allenatore, è solo il secondo a riuscirci

Chivu nella storia dell’Inter: scudetto da calciatore e da allenatore, è solo il secondo a riuscirciTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
ieri alle 22:51Serie A
Ivan Cardia

Cristian Chivu, forse non casualmente a cospetto del Parma (sua ex squadra), completa un cerchio. Prima difensore silenzioso ma prezioso nell’Inter del triplete, poi tecnico cresciuto dentro il mondo nerazzurro, da questa sera allenatore campione d’Italia. Lo scudetto appena conquistato lo iscrive in una pagina speciale della storia interista nerazzurra: quella di chi è riuscito a vincere il tricolore con l’Inter sia da calciatore sia da allenatore.

Non è un club affollato. Anzi, considerando il calcio moderno, Chivu è soltanto il secondo dopo Armando Castellazzi, campione d’Italia in campo nel 1929/30 e poi in panchina nel 1937/38. Sullo sfondo resta il caso pionieristico di Virgilio Fossati, giocatore-allenatore del primo titolo interista nel 1909/10, in un’epoca però lontanissima dal calcio di oggi.

Da giocatore aveva vinto tre scudetti con l’Inter, compreso quello del 2009/10. La cerchia è ristretta anche non considerando soltanto l’Inter: guida le fila Antonio Conte (cinque scudetti da allenatore e altrettanti da tecnico), ma la lista non arriva a venti allenatori. E Chivu insegue Mourinho: vincendo la Coppa Italia il prossimo 13 maggio, infatti, diventerebbe il secondo allenatore nella storia dell’Inter a centrare il doblete stagionale.

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