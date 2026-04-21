Chivu: "Rimontare due volte il Como è da pazza Inter, problema fisico per Dumfries"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, analizza così ai microfoni di Canale 5 la vittoria per 3-2 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: "Stanno lavorando tutti bene e quando sono chiamati in causa lo fanno vedere. Oggi chi è subentrato ci ha dato una grossa mano, ci hanno dato personalità e coraggio: Diouf, Sucic, lo stesso Pio, questo gruppo vuole essere competitivo fino in fondo. Ci siamo guadagnati questa situazione, che ci permette di sognare: raggiungere l'obiettivo campionato e anche la Coppa Italia. Eravamo consapevoli di quello che sta facendo vedere il Como, questi ragazzi hanno il DNA Inter dentro, rimontare due volte il Como in dieci giorni lo può fare solo la pazza Inter".

Le scelte sulle fasce?

"Dumfries ha un problema fisico, ma ha dato disponibilità per gli ultimi minuti: ha un piccolo fastidio al tendine. Mi fa piacere avere un gruppo di giocatori che capisce il momento, è stato lo stesso per Lautaro contro la Roma, questi giocatori sentono la responsabilità di portare avanti quello che è il nostro lavoro. Diouf è entrato bene, cercando l'uno contro uno e sono contento di tutti i nostri ragazzi che mantengono questa possibilità di raggiungere uno dei nostri obiettivi".

Cosa prova ad essere accostato a Mourinho?

"Perché a voi piacciono i titoli, ma a me no. Io metto il cuore e la passione per la squadra che alleno. A me interessa poco, sto cercando di fare il mio lavoro al meglio per ripagare la fiducia di chi ha creduto a me e portare a casa qualche obiettivo".